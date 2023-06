Asolarem, quinto anno per Fondrieschi. Cavallari: “Orgogliosi del nostro leader”

Asola Nuova conferma in casa Asolaremedello. Capitan Mattia Fondrieschi, palleggiatore classe ‘89, guiderà ancora per una stagione la Kema nel prossimo campionato di B. «Siamo felicissimi che Mattia abbia deciso di proseguire ancora per una stagione il suo percorso da giocatore – afferma il presidente Cavallari – La sua figura, oltre che garantire personalità e capacità indiscusse all’interno del campo, è sempre stata importantissima per il gruppo, che lui ha sempre difeso e portato nel cuore, da capitano e leader quale è. Mattia è stato scelto da noi fin dall’inizio del percorso di fusione tra Asola e Remedello, ovvero la stagione 2019-2020, perché conoscevamo le sue qualità a 360°, e il fatto che lui inizi la quinta stagione con noi è motivo di orgoglio per la società».