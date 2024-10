Tennis Tavolo f – La stella della Brunetti Bernadette Szocs si prepara per il Wtt Champions Frankfurt

Castel Goffredo Dopo i Campionati Europei 2024, in cui ha vinto due argenti tra doppio e singolare, e il Wtt Champions di Montpellier, Bernadette Szocs torna in campo in una competizione internazionale. La stella rumena della Brunetti Castel Goffredo non si ferma e volerà in Germania per il nuovo Wtt Champions Frankfurt. La manifestazione in terra tedesca si terrà dal domenica 3 novembre a domenica 10, ️ alla Süwag Energie Arena. ️ Ricordiamo che in questa particolare competizione possono partecipare soltanto i migliori atleti e le migliori atlete della classifica mondiale. Sarà possibile seguire i risultati sul sito web del World Table Tennis.