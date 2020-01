Tennis Tavolo f – PaninoLab ko nella finale di Coppa Italia

Terni Al PalaTennistavolo “Aldo De Santis” di Terni la Teco Corte Auto Cortemaggiore ha festeggiato la conquista della prima Coppa Italia della sua storia. Le ragazze allenate da Olga Dzelinska, dopo aver sconfitto in semifinale le detentrici della Brunetti Castel Goffredo, in finale hanno battuto per 3-0 la Bagnolese PaninoLabB, priva della belga Margo Degraef, vittima di un’influenza intestinale. L’ha sostituita Cristina Semenza, che aveva previsto di fare il tecnico e invece è stata costretta anche ad andare in campo. Lo ha fatto benissimo affiancando la compagna Veronica Mosconi in un doppio che si è rivelato molto equilibrato. Alla “bella” hanno lottato punto a punto fino al 9-9 e Barani e Sabitova hanno arpionato gli ultimi due scambi. Nel primo singolare Ruta Paskauskiene ha dominato il primo set fino al 9-4, è stata recuperata da Tian Jing (9-9) e ha incamerato gli ultimi due punti. Nel secondo è volata di nuovo sul 9-4 e questa volta ha proseguito la sua marcia. Sul 2-0 del terzo parziale, l’italo-cinese ha chiesto l’interruzione per un accenno di tachicardia, ha ripreso dopo pochi minuti e, pur impegnandosi, non è riuscita ad arginare la lanciatissima lituana. Si sono poi affrontate Sabitova e Mosconi e la russa sul 7-7 ha imposto il decisivo break di 4-0. Nella seconda frazione dall’8-5 è stata raggiunta (8-8), non ha sfruttato un set-point (10-9), ma il secondo (11-10) le ha dato il 2-0. Nel terzo parziale c’è stato equilibrio, dal 5-5 però Sabitova ha fatto filotto e sul 10-6 ha concretizzato il primo match-point. La piacentine hanno dunque riscattato la sconfitta patita per 3-1 nel girone di qualificazione. Al terzo posto si sono classificate la Brunetti Castel Goffredo e Norbello. «In nottata Degraef è stata male – afferma il dirigente Paolo Frigeri – e non avevamo Chernova, che torna disponibile solo a fine mese. Chissà, se avessimo vinto il doppio con Semenza e Mosconi… Poi nel singolare la nostra cinese ha avuto una piccola flessione. Cortemaggiore ha schierato le migliori. Nessun dramma per la sconfitta. Noi andiamo avanti per la nostra strada, pensiamo al campionato e a centrare i play off. La squadra c’è, sta crescendo e l’aver centrato la finale al secondo anno di fila è già stato un grosso risultato».