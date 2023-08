Calcio – Il Mantova Primavera inizierà il 23 settembre. Sabato test al Migliaretto contro il Parma

Mantova Entra nel vivo anche la stagione del Settore Giovanile biancorosso. Ieri la Lega ha ufficializzato le date della stagione della Primavera. Il Mantova di Ciccio Graziani sarà impegnato nel campionato Primavera 4. Ancora da definire i gironi. Le ostilità cominceranno il 23 settembre e termineranno il 13 aprile. Le soste sono state fissate per il 14 ottobre, 18 novembre, dal 23 dicembre al 13 gennaio, 17 febbraio e 16 marzo. I play off si giocheranno invece tra il 20 aprile e il 25 maggio.

I baby biancorossi stanno proseguendo la preparazione a Gazzo e ora cominciano i primi test estivi. Si inizia domani con un allenamento congiunto in trasferta con il San Giovanni Lupatoto. Sabato mattina al “Migliaretto” alle ore 11 ci sarà la sfida contro la Primavera del Parma. Il 19 agosto, sempre alle 11, al Migliaretto allenamento congiunto contro l’Under 18 del Bologna e il 26 agosto trasferta a Milano contro l’Under 18 del Milan.

Nella giornata di domani intanto si radunerà l’Under 17 di mister Baiocchi. Allenamenti sempre sui campi di Gazzo Bigarello. Dalla prossima settimana, dopo Ferragosto si raduneranno tutte le altre squadre: il 16 toccherà all’Under 16 di mister Matias Cuffa, il 17 raduno fissato invece per l’Under 15 di Riccardo Nizzola, il 18 sarà la volta dell’Under 14 e 13 di Mattia Bertoni e Davide Savoldo. Il 19 agosto scenderanno in campo per il primo allenamento Under 12 e Under 11, mentre il 20 toccherà a Under 10 e Under 9. Questo il quadro completo dei raduni del vivaio biancorosso, gestito quest’anno dal nuovo Direttore Marco Fioretto. Un nuovo corso anche su questo fronte, che tutti si augurano possa portare in prima squadra sempre più nuovi talenti.