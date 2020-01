Ruba giochi per Playstation ma viene scoperto e arrestato

MANTOVA Credeva di farla franca riuscendo ad oltrepassare indenne le casse del negozio ma non ha fatto i conti col sistema antitaccheggio. In manette è così finito un 33enne, calabrese di origine, beccato con sei giochi per console PlayStation, per un valore totale di 360 euro circa, poco prima asportati in un centro commerciale della città. L’uomo dopo aver arraffato dagli scaffali la merce e imboccato l’uscita sperava di passare inosservato con il suo zainetto in spalla, ma la successiva perquisizione effettuata dai carabinieri della sezione radiomobile di Mantova, intervenuti immediatamente sul posto a seguito di segnalazione, ha vanificato le sue intenzioni. Al ladro infatti non è stato sufficiente schermare lo zaino per superare l’antitaccheggio. Il giovane dopo gli accertamenti di rito è stato quindi trasferito alla casa circondariale di via Poma in attesa del processo per direttissima in programma oggi.