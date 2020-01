Piscine Dugoni, successo della giornata in green per far conoscere le attività e per sostenere la Fondazione Cristiano Tosi

MANTOVA Ha avuto successo la giornata in green a scopo benefico tra acqua, terra e benessere che si è tenuta domenica 12 gennaio al Centro Natatorio Sportivo Comunale “Dugoni” di Mantova in viale Monte Grappa 8. Centoventi persone hanno provato le attività in acqua e il fitness in palestra. Gli utenti hanno ricevuto un kit ricco di gadget ed hanno partecipato alla pesca benefica in favore della Fondazione Cristiano Tosi. “In tanti sono venuti a seguire le attività ed hanno aderito all’evento benefico a favore della fondazione Cristiano Tosi, che opera nel campo della disabilità – ha detto Teresa Abbruzzese dell’Area Manager di Sport Management -. L’evento è riuscitissimo. Mi sento di ringraziare il mio staff per la professionalità dimostrata, gli sponsor locali che hanno aiutato a rendere unica questa giornata di sport e beneficenza e la Fondazione Tosi che ha aderito volentieri alla nostra iniziativa. Spero in futuro di poter organizzare altri eventi per aiutare chi ne ha bisogno e promuovere l’importanza dello sport in un’ottica di salute e benessere”.