Tennis tavolo – La Brunetti conquista due bronzi agli Italiani Giovanili con Graur e Cicuttini

TERNI Anche gli Italiani Giovanili, in svolgimento al PalaTennistavolo “Aldo De Santis” di Terni, hanno dato l’ultimo saluto a Papa Francesco. Nella giornata dei suoi funerali, l’attività agonistica, che è stata riprogrammata per l’occasione, è stata preceduta da un momento di raccoglimento. Alle ore 12 sono iniziare le partite, con i singolari U15 e 17 maschile e femminile. Dopo i due argenti di venerdì, ieri la Brunetti ha portato a casa due bronzi. Ancora una medaglia (la terza) per Aurora Cicuttini, eliminata in semifinale 3-1 da Sofia Minurri, poi vincitrice del torneo. Anche Robert Graur ko in “semi” con Francesco Trevisan per 3-0, poi battuto in finale da Giulio Campagna.