Ciclismo – Barone e Affini prima e seconda nella crono di Gussola

GUSSOLA (Cr) L’Allgor Tatobike ha messo a segno ieri a Gussola, nella cronometro individuale, seconda prova del Criterium di Liberazione, un esaltante uno-due. Al termine dei 7 km percorsi, a far registrare il miglior tempo è stata Maela Barone mentre alle sue spalle, seconda, si è piazzata Giulia Affini, cugina d’arte. Non solo le ragazze dirette da Nicola Giannotta si sono messe in evidenza in questo contesto; Elisa Traldi dello Sporteven ha colto il 6° posto tra le atlete del secondo anno, mentre tra quelle del primo anno più che positivo è stato il 10° posto conquistato dalla compagna di squadra Chiara Trombini. Molto bene anche sul versante maschile per quel che concerne la categoria Esordienti. Tra i primo anno Giulio Zunica del Mincio Chiese ha concluso al 3° posto e Marco Casciano del Mazzano si è piazzato 4°. Alla luce dei risultati colti tra venerdì e ieri, in classifica generale del Criterium di Liberazione, allestito dal Gioca in bici Oglio Po, tra le esordienti donne 1° anno Maela Barone è 2ª, Giulia Affini 3ª e Chiara Trombini 9ª. Tra quelle del secondo anno, Elisa Traldi 5ª, Beatrice Costa del Gioca in bici Oglio Po 12ª, Greta Giannotta (Gioca in bici) 16ª, Lucia Marassi (Gioca in bici) 17ª ed Emma Traldi dello Sporteven 18ª. Sul fronte maschile la generale degli Esordienti del 1° anno vede al 2° posto Giulio Zunica, al 4° Marco Casciano e al 9° Gabriele Decò del Mincio Chiese. Intanto oggi, dalle 14.30, fari sul 4° Trofeo Avis Campitello riservato ai Giovanissimi.