Tennis tavolo – La Brunetti fa festa al PalaMazzi. Arlia di scena ai Giochi del Mediterraneo

CASTEL GOFFREDO Grande festa ieri al PalaMazzi di Castel Goffredo. Dopo tre anni di stop a causa della pandemia, dirigenti della Brunetti, atleti e rispettive famiglie, istituzioni, e sponsor si sono ritrovati per una serata conviviale e per festeggiare i successi dell’annata sportiva. L’ultimo il “titolo” di miglior squadra ai recenti Campionati Italiani Giovanili di Rimini, vinto con 318 punti. Secondo Torino con 169 e terza Vallecamonica con 116: una distacco notevole, come sempre. Senza dimenticare il triplete dell’A1 femminle con scudetto, Coppa Italia e Sueporcoppa, i play off dei maschi al ritorno in serie A1, poi tutti gli altri successi nelle diverse categorie.

Nel frattempo si è aperta la XIX edizione dei Giochi del Mediterraneo a Orano, in Algeria (un’ora indietro rispetto all’Italia), e si protrarrà sino al 6 luglio. La sede del programma agonistico del tennistavolo sarà la Lofa Sports Hall “Es Senia”, che ospiterà le gare da oggi a giovedì. La Nazionale azzurra è composta in campo femminile da Nicole Arlia, portacolori della Brunetti Castel Goffredo, Giorgia Piccolin (Centro Sportivo Esercito) e Nikoleta Stefanova (Tennistavolo Norbello ed ex Castel Goffredo e Bagnolese) e nel maschile da Mihai Bobocica (Aeronautica Militare) e Niagol Stoyanov, altri ex castellani, e Jordy Piccolin (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre), guidati dai tecnici federali Elena Timina e Lorenzo Nannoni.

Le competizioni scatteranno oggi, con la fase eliminatoria a squadre, con ogni match composto da quattro singolari intervallati da un doppio. Domani si giocheranno i quarti di finale maschili e femminili, le semifinali e le finali. Martedì 28 inizieranno i gironi di qualificazione dei singolari, che proseguiranno mercoledì 29. Giovedì 30 si disputeranno i quarti di finale e le semifinali al mattino e le finali al pomeriggio.