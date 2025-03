Tennis Tavolo – La Brunetti “rosa” Under 21 si aggiudica il titolo tricolore

Terni Nella prima giornata dei Campionati Italiani Giovanili Under 19 e Under 21, la Brunetti Castel Goffredo ha conquistato il titolo a squadre U21 femminile. Al PalaTennistavolo “Aldo De Santis” di Terni ha battuto in finale per 3-2 il Quattro Mori Cagliari. Nicole Arlia nel primo singolare ha rimontato da 0-2 a 3-2 (5-11, 9-11, 11-8, 11-5, 11-9) su Miriam Carnovale e nel secondo Margherita Cerritelli ha pareggiato la situazione, grazie al 3-2 (11-9, 3-11, 11-9, 6-11, 11-5) su Aurora Cicuttini. In doppio Arlia e Cicuttini si sono imposte per 3-2 (12-14, 11-9, 11-9, 8-11, 11-8) su Carnovale e Rossana Ferciug e subito dopo Carnovale ha impattato ancora, non lasciando set (11-3, 11-4, 11-5) a Cicuttini. Nel match decisivo Arlia ha prevalso per 3-0 (11-9, 11-2, 11-9) su Ferciug. Del team castellano ha fatto parte anche Milena Busnardo. Hanno condiviso il terzo gradino del podio il Südtirol di Carlotta Endrizzi ed Evelyn Vivarelli, che ha ceduto in semifinale per 3-1 al Castel Goffredo, e il Muravera di Nicoletta Criscione, Michela Mura e Martina Tirrito, che ha perso per 3-0 contro il Quattro Mori. La premiazione è stata effettuata dal consigliere federale Raffaele Curcio. «In finale abbiamo girato la formazione – commenta Nicole Arlia – e dunque ho affrontato subito Miriam Carnovale. È stata una gara dura, perché sono partita due set a zero sotto, però sono stata forte mentalmente a riprenderla e a portarla a casa, permettendoci di iniziare in vantaggio. Anche il doppio è stato molto equilibrato e la chiave è stata essere più aggressive e rimanere sempre lucide mentalmente». «Peccato per il mio primo singolare – afferma Aurora Cicuttini – Ci sono stati un po’ di alti e bassi, siamo arrivate sul 2-2 e ho perso alla “bella”, comunque Margherita ha giocato bene nel momento decisivo. Il doppio è andato bene ed è stato il punto decisivo, che ci ha riportato avanti prima dei ultimi due singolari. Siamo molto felici di questo titolo».