Tennis Tavolo – Mamma Tan sul podio con la figlia Gaia nelle Giornate Rosa

Biella Le Giornate Rosa si sono concluse con la gara assoluta vinta dalla romena testa di serie n. 2 Tania Plaian (Quattro Mori Cagliari), che in finale ha battuto per 3-1 (7-11, 11-6, 11-9, 11-8) la n. 4 Tan Wenling Monfardini, indimenticata fuoriclasse del TT Castel Goffredo, ora al Ciatt Prato. Sul podio è salita anche la figlia Gaia Monfardini (in foto), giovane stella della Brunetti, che in semifinale ha ceduto per 3-0 (3-11, 6-11, 7-11) a Plaian. Bronzo anche per la n. 17 Nicoletta Criscione (Muravera), che ha perso per 3-0 (2-11, 3-11, 4-11) contro Tan. La quale in precedenza non aveva lasciato set (11-8, 11-4, 11-5) alla n. 16 Aurora Cicuttini (Castel Goffredo) e ha concesso il primo (5-11, 11-7, 11-9, 13-11) alla n. 5 Ariana Barani (Prato).

Nella classifica per società delle Giornate Rosa si è imposto il Tennistavolo Torino con 70 punti, davanti al Castel Goffredo (63) e al Ciatt Prato (35). Seguono l’Us Sarmeola (31), Vallecamonica (31), Muravera (29), Quattro Mori (28), Südtirol (26), Fondazione Bentegodi (19) e Casamassima (19).