“Rigoletto” di Verdi al Municipale di Piacenza

PIACENZA Il Teatro Municipale di Piacenza inaugura la Stagione d’Opera 22/23 con il nuovo allestimento di Rigoletto di Giuseppe Verdi, in scena venerdì 16 dicembre alle ore 20 e domenica 18 dicembre alle ore 15.30. A precedere la “prima”, una serie di iniziative rivolte ai giovani, tra cui #Rigoletto18, la speciale anteprima che il Comune di Piacenza e la Fondazione Teatri di Piacenza, con il contributo di Iren, riservano ai diciottenni, in calendario mercoledì 14 dicembre alle 19.30.

Sarà il primo dei tre titoli verdiani in programma nell’arco della Stagione del Municipale, per celebrare nel 2023 i 210 anni della nascita del Maestro. Rigoletto è affidato a un metteur en scène d’eccezione, Leo Nucci, interprete di riferimento del ruolo nel corso della sua straordinaria carriera, che torna a confrontarsi con quest’opera da regista: “Dopo averlo cantato sulla scena 550 volte in recite ufficiali più 89 generali pubbliche, di cui la quattrocentesima proprio qui a Piacenza – ricorda il celebre baritono – questa volta provo a raccontarlo come se fossi davanti allo specchio, a me stesso”.

Salirà sul podio il maestro Francesco Ivan Ciampa, regolarmente invitato a dirigere nei maggiori teatri, alla guida dell’Orchestra Filarmonica Italiana e del Coro del Teatro Municipale di Piacenza, preparato da Corrado Casati.

Nel ruolo del titolo Amartuvshin Enkhbat, già molto apprezzato in importanti teatri e al Municipale di Piacenza in Tosca nel 2019, che si è distinto per la bellezza del timbro e l’accuratezza del fraseggio ed è stato definito baritono con voce d’altri tempi. Ad affiancarlo sarà la Gilda interpretata da Federica Guida, giovane soprano in ascesa già protagonista alla Wiener Staatsoper, al Teatro alla Scala e al Teatro Massimo di Palermo, insieme al Duca di Mantova di Marco Ciaponi, tenore affermato a livello internazionale, già applaudito a Piacenza, dove giovanissimo ha preso parte al progetto Opera Laboratorio con Leo Nucci ed è stato vincitore del Concorso “Flaviano Labò”.

Nel cast, che comprende anche un nutrito gruppo di artisti piacentini, Mattia Denti (Sparafucile), Rossana Rinaldi (Maddalena), Elena Borin (Giovanna), Christian Barone (Il conte di Monterone), Stefano Marchisio (Marullo), Andrea Galli (Matteo Borsa), Juliusz Loranzi (Il Conte di Ceprano), Emanuela Sgarlata (La contessa di Ceprano), Agnes Sipos (un paggio) e Lorenzo Sivelli (un usciere).

Fa ritorno al Municipale l’affiatato team creativo formato dal regista collaboratore Salvo Piro, dallo scenografo Carlo Centolavigna, da Artemio Cabassi per i costumi e dalle luci di Michele Cremona.

Da sottolineare, inoltre, che la produzione di Rigoletto è attenta agli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, grazie anche al grande lavoro della squadra tecnica del Teatro Municipale di Piacenza che ha dato nuova vita a scenografie e attrezzeria, in un’ottica di riutilizzo dei materiali scenici.

L’opera è realizzata in coproduzione da Fondazione Teatri di Piacenza e Fondazione Teatro Comunale di Ferrara.

La recita di domenica 18 dicembre, ore 15.30, verrà trasmessa in diretta sul canale Youtube di Opera Streaming, il progetto promosso da Regione Emilia-Romagna in collaborazione con Edunova – Università di Modena e Reggio Emilia.