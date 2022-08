Tennis tavolo – Nicole Arlia cede alla Toliou e saluta gli Europei

MONACO DI BAVIERA (Ger) Si sono fermati a una vittoria dal tabellone i Campionati Europei di Monaco di Baviera di Nicole Arlia (n. 127 del ranking mondiale), che nel preliminary round 2 ha ceduto per 3-0 (7-11, 7-11, 8-11) alla difesa greca Aikaterini Toliou (n. 184). Nicole ha lottato fino al 4-4, poi l’avversaria le è scivolata via (4-7) e si è aggiudicata agevolmente il primo set. Nel secondo, dopo un iniziale vantaggio della mantovana per 3-1, la tendenza si è confermata e l’ellenica si è imposta nuovamente senza faticare. Il terzo parziale è scattato sul 6-0 per Toliou e la 16enne azzurra si è inventata un’incredibile rimonta dal 3-9 all’8-9, prima di lasciare il passo all’avversaria. Si chiude un’esperienza comunque molto positiva per la giovane promessa della Brunetti Castel Goffredo.