Tennis Tavolo serie A1 f – Coach Semenza: “PaninoLab per l’impresa sabato a Norbello”

BAGNOLO SAN VITO Il debutto nel massimo campionato di tennis tavolo per la PaninoLab Bagnolese era programmato per venerdì pomeriggio a Cagliari, con il Quattro Mori, ma come era stato già annunciato nei giorni scorsi la gara è stata rinviata a data da destinarsi.

«Nella compagine sarda un’atleta è risultata positiva al Coronavirus dopo i test – spiega il tecnico Cristina Semenza – Entro venerdì prossimo dobbiamo trovare una data nella quale giocare, al massimo entro trenta giorni».

Il Quattro Mori ha chiesto e ottenuto dalla Fitet anche il rinvio interno della seconda giornata contro le altoatesine dell’Eppan. L’esordio della PaninoLab è quindi in calendario per sabato (ore 17) a Norbello, contro un’altra formazione della Sardegna. Avversarie che però il giovedì precedente avranno la prima di campionato a Castel Goffredo, con la Brunetti di Alfonso Laghezza. «Le sfide con il Norbello per quanto ci riguarda non sono mai state facili – prosegue Cristina Semenza -. Sul nostro cammino troveremo Chiara Colantoni, ex Castel Goffredo. Da parte delle nostre atlete c’è tanta voglia di ritornare in campo, considerato che non si gioca da molto tempo. Tutte si sono allenate e si stanno preparando con il massimo dell’impegno, per essere nella migliore condizione fisica, rapportata ovviamente al momento. Uscire con un risultato positivo da Norbello contro un team forte e di valore sarebbe un bel colpo. Ci attende comunque una gara dura e difficile, d’affrontarsi con tanta concentrazione e attenzione in ogni incontro in programma».

Ricordiamo che il campionato di A1 femminile si è aperto la settimana scorsa con il confronto fra l’Eppan Raiffeisen e il Teco Cortemaggiore. Le ospiti, guidate da Olga Dzelinska, hanno ottenuto una vittoria pesante per 4-1.