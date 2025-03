Tennis Tavolo serie A1 f – Semifinale: Brunetti a Bolzano per l’impresa

Castel Goffredo Tutto pronto per l’ultima fase della stagione, quella più entusiasmante. Chiusa la regular season, via ai play off scudetto. Le semifinali coinvolgeranno le prime quattro squadre classificate e dunque la capolista Tennistavolo Norbello, la Brunetti Castel Goffredo, il Südtirol e il Muravera. Le castellane, campionesse in carica, cercano subito il colpaccio nella “semi” d’andata: alle ore 18, al Centro Sportivo “Maso della Pieve” di Bolzano, la Brunetti fa visita al Südtirol dell’ex Gaia Monfardini (arbitri Claudia Angeli e Maurizio Marcon). Il big-match sarà la riedizione delle ultime due finali scudetto, entrambe vinte dalle mantovane. Il ritorno è fissato per domenica 6 aprile alle ore 18 al PalaTennistavolo “Elia Mazzi” di Castel Goffredo e sarà arbitrato da Carmine Vitale e Luigi Cuccaro. Nella prima parte della stagione, la Brunetti si è imposta per 4-1 sia in trasferta sia in casa, vincendo anche la Supercoppa contro le altoatesine. «Dovremo farci trovare pronti in ogni singola gara – afferma il direttore tecnico Alfonso Laghezza – Servono attenzione e la giusta concentrazione contro un avversario temibile». La squadra non sarà però al completo: «Mancherà Bernadette Szocs impegnata in Corea, ma abbiamo un gruppo molto unito e di qualità. Andreea Dragoman qualche giorno fa in Slovenia ha affrontato e battuto Gaia Monfardini e Nicole Arlia e Niko Stefanova offrono ampie garanzie. Dall’altra parte, oltre alla nostra ex Monfardini, occhio a Debora Vivarelli che è in ottima condizione. Partire col piede giusto in gara-uno delle semifinali è importante, tenuto conto che il ritorno lo giochiamo a Castel Goffredo domenica prossima».