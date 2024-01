Tennis tavolo Serie A1 femminile – Brunetti, due punti sul velluto a Norbello (0-4)

NORBELLO (Or) Anno nuovo e solita Brunetti. Le campionesse d’Italia sono ripartite a mille in campionato, dopo la pausa natalizia, e nel secondo turno di ritorno hanno travolto, in Sardegna, il fanalino Norbello per 4-0. Nicole Arlia è scattata sul 6-3 e ha incrementato sul 9-4, per salire a cinque set-point (10-5) e chiudere al primo. Nel secondo parziale la portacolori ospite ha dilagato sul 7-1, è stata recuperata sul 7-5 dalla difesa polacca Aleksandra Falarz e ha piazzato il break conclusivo di 4-0. Alla ripresa del gioco si è lottato fino al 5-5, poi Arlia ha messo a segno lo spunto decisivo. La romena Andreea Dragoman nel secondo singolare ha travolto l’italo-argentina Valentina Parola e nel terzo Nikoleta Stefanova ha dominato il primo set contro Veronica Mosconi, che nel secondo ha lottato maggiormente (6-6) e ha ceduto di misura. Nel terzo l’atleta locale ha rimontato da 3-7 a 8-7 e dall’8-8 è andata fino in fondo. Nella quarta frazione la novarese in forza al Norbello ha insistito e dal 4-4 ha preso la testa (6-4). Dal 6-5 ha accelerato (8-5), dal 9-6 è stata riavvicinata (9-8) e ha rinviato il verdetto alla “bella”. Stefanova ha cambiato campo sul 5-2, dal 7-2 è stata riassorbita (8-6) e si è issata a quattro match-point (10-6), approfittando del terzo. Dragoman contro Falarz è partita sul 5-1, dal 6-2 ha perso due punti (6-4) e se ne è aggiudicati cinque consecutivi. Il secondo parziale è stato più combattuto, con la romena che dal 3-5 ha ribaltato la situazione (7-5), è stata raggiunta (7-7), ha annullato due set-point (8-10) e ha concretizzato la sua prima chance. Al ritorno al tavolo Dragoman dal 5-5 ha guidato sul 7-5 e sul 9-6, ha avuto tre match-point (10-7) e al secondo ha tagliato il traguardo. Oggi alle ore 17 si affronteranno il Ciatt Prato e il Muravera. La gara fra il Südtirol e il Quattro Mori Cagliari è stata rinviata a venerdì 26 alle ore 17. E domani Castel Goffredo recupererà la partita del primo turno di ritorno, ospitando alle ore 11 il Prato.

La classifica: Brunetti Castel Goffredo punti 12, Quattro Mori 7, Südtirol 6, Muravera 4, Ciatt Prato 3, Norbello 0. Castel Goffredo e Quattro Mori hanno un incontro in meno e Südtirol, Muravera e Ciatt Prato due in meno.