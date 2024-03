Castellucchio Castellucchio-Union Colli Morenici inizia in ritardo per l’indisponibilità dell’arbitro designato, sostituito da Urbani. Il primo tempo si conclude con i padroni di casa in vantaggio per il gol di Cecchetto. Ma nella ripresa i ragazzi di mister Squara, anche attraverso i cambi, riescono a ribaltare la situazione. Gentili impatta al 65’, Marcolini raddoppia al 75’, Caenazzo chiude il tris al 90’. In classifica la compagine collinare sale a quota 22.