Tennis tavolo Serie A1 femminile – Brunetti show: piega Sassari (3-0) e chiude con la decima vittoria di fila

CASTEL GOFFREDO Nella gara di Pasquetta, che ha inaugurato la quinta e ultima giornata di ritorno, la Brunetti Castel Goffredo si è imposta con un secco 3-0 sul Sassari, chiudendo la regular season con un percorso impeccabile: dieci successi su altrettante gare. Nicole Arlia ha preso il comando dal 2-2 chiudendo il primo set 11-5 e, nel secondo, dal 4-4 ha reagito alle minacce di Teodora Simon, sfruttando il secondo set-point sul 10-8. Nel terzo parziale Arlia ha subito allungato (7-3) e ha chiuso senza difficoltà. Nel secondo singolare Bernadette Szocs ha rimontato dal 2-5 al 5-5 e piazzato un 6-0 per chiudere il set, mentre Daniela Ortega ha vinto il secondo 11-7 con un parziale finale di 4-0. Successivamente Szocs ha dilagato (6-1), annullato rimonte e sfruttato il terzo match-point (11-10) per assicurarsi la vittoria. Nel derby rumeno Andreea Dragoman è partita fortissimo (5-0, 7-1) chiudendo il primo set sul 10-3, mentre Irina Ciobanu ha reagito nel secondo, annullando una palla set e imponendosi 13-12. Nel terzo parziale Dragoman è stata dominante (6-0) e ha chiuso sul 10-4 alla seconda occasione. Nel quarto è scappata (9-5), è stata ripresa (9-9) ma ha sfruttato il match-point decisivo. «Mercoledì (domani, ndr) sapremo chi affronteremo nelle semifinali – afferma il presidente Sciannimanico – Con Sassari è stata una bella sfida. Bene Arlia molto concentrata, poi Szocs ha fatto il suo: con le tante gare che gioca qualche passaggio a vuoto ci sta, non è una macchina. Dragoman con la connazionale Ciobanu ha dato vita a un match bellissimo: nessuna delle due si è risparmiata». Domani quindi occhio a Südtirol-Quattro Mori.

La classifica: Brunetti 28, Norbello e Sassari 18, Quattro Mori Cagliari 11, Südtirol 8 e Muravera 1.