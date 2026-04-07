Risotti e Lambruschi al via giovedì

È ormai tutto pronto e giovedì 9 aprile apre i battenti la sesta edizione della mostra mercato Risotti e Lambruschi al PalaUnical di Mantova.

L’edizione di quest’anno inaugura con una novità attesa, l’appuntamento del giovedì sera, che arricchisce il calendario e promette un avvio ancora più coinvolgente.

Tra associazioni e riserie si respira la consueta frenesia della vigilia. Un’agitazione positiva, carica di entusiasmo, lo stesso che ogni anno accompagna i preparativi. Pentole ai fornelli e brigate al completo sono pronte ad accogliere il pubblico per un viaggio tra sapori nuovi e grandi classici della tradizione.

Confermati i cinque risotti mantovani, mentre altri sette cambieranno di settimana in settimana, offrendo varietà e continua scoperta. Protagonista dello “special” inaugurale sarà il risotto alla Carbonara, firmato dall’Arci Te Brunetti e guidato dall’esperienza di Fausto.

Gli organizzatori si aspettano un’affluenza importante, anche da fuori provincia. I visitatori, oltre alle degustazioni, potranno partecipare gratuitamente agli show cooking e imparare a preparare il riso alla pilota e altre ricette tipiche.

Sul fronte degli abbinamenti, questa settimana i risotti saranno accompagnati dai Lambruschi provenienti dal Parmense: un connubio tutto da scoprire e valutare.

Gli stand saranno aperti giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 19, con apertura anche la domenica a pranzo, a partire dalle ore 12.

Gli stessi orari varranno per l’area espositiva.

Per ulteriori dettagli e per scaricare il buono sconto è possibile consultare il sito ufficiale: www.festadeirisotti.it.