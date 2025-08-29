Tennis Tavolo – Stage al Valcamonica per le giovani promesse Dalmaschio, Bertolini, Ventola e Pagliarini

Bagnolo San Vito Ieri i quattro ragazzi dell’Alfa Food Bagnolese, Pietro Dalmaschio, Denis Bertolini, Francesco Ventola e Federico Pagliarini, hanno avuto la possibilità di allenarsi tutta la giornata con atleti del Tennistavolo Valcamonica e giovani di una società della Romania. Da parte del club mantovano un sentitissimo ringraziamento al TT Valcamonica che ha regalato alle giovani promesse biancazzurre la possibilità di vivere questa bellissima esperienza per continuare a imparare, crescere e migliorare.

In più ricordiamo che domenica 14 settembre, a partire dalle ore 16, all’Ipercoop di Borgo Virgilio si terrà il “Ping Pong Day”. L’Alfa Food proporrà un’esibizione dei propri giovani atleti e verrà data la possibilità agli appassionati o ai clienti del Centro Commerciale di sfidare i ragazzi e provare gratuitamente a giocare e divertirsi un po’ a tennistavolo. Il divertimento è assicurato. A settembre poi riprendono gli allenamenti della scuola tennistavolo e si terranno tre open day gratuiti per i ragazzi dai 7 agli 11 anni: martedì 2, 9 e 16, dalle ore 16.45 alle 18.30. Chi è interessato può recarsi alla palestra delle Scuole Medie in via Matteotti per provare a giocare. I corsi sono seguiti da tecnici federali.