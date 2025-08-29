Tennis Tavolo serie A1 m – Alfa Food, ultimo colpo: ecco Soderlund. “Saremo competitivi e pericolosi per tutti”

Bagnolo San Vito Chiusura di mercato per la stagione 2025/26 in casa Alfa Food Bagnolese, che completa il proprio roster con l’ingaggio del secondo straniero: si tratta dello svedese Hampus Soderlund, classe 1994, lo scorso anno in forza all’Apuania Carrara. Destrorso e attaccante puro, Soderlund è pronto a dare il suo contributo in un campionato che si preannuncia altamente competitivo. La dirigenza ha voluto mettere a disposizione di coach Cristina Semenza una rosa ampia e di qualità, per affrontare al meglio tutte le sfide della stagione ed evitare possibili problematiche lungo il cammino. Oltre a Soderlund, la formazione mantovana potrà contare su un gruppo di assoluto valore: Mihai Bobocica, Jordy Piccolin, Tommaso Giovannetti e Rafael De Las Heras. I tifosi dovranno però attendere fino alla 4ª giornata di campionato, il 16 ottobre, per vedere all’opera la propria squadra in casa, in occasione del big match contro il Top Spin Messina. Nel frattempo, conosciamo meglio il nuovo arrivato.

Ciao Hampus, immaginiamo tu conosca già alcuni atleti della Bagnolese. Cosa ti ha spinto ad accettare la proposta della società?

«Ho giocato con Bobocica in precedenza a Carrara, e questo mi è sembrato il momento perfetto per intraprendere una nuova avventura insieme a lui qui alla Bagnolese. Conosco bene anche Piccolin e De Las Heras: abbiamo già una certa alchimia, e credo che questa squadra abbia le carte in regola per essere competitiva e pericolosa per tutti».

Hai giocato in Italia lo scorso anno: come valuti il livello del tennistavolo italiano?

«Il livello è molto alto e competitivo. Ci sono diverse squadre attrezzate per puntare ai pla yoff, se non al titolo stesso. Per noi sarà fondamentale rimanere concentrati, crescere costantemente e affrontare ogni partita con determinazione».

La società e il main sponsor sono ambiziosi: puntano ai play off. Cosa ne pensi?

«Penso che le nostre possibilità siano ottime. Se lavoriamo insieme con determinazione e continuità, possiamo non solo raggiungere i play off, ma anche dire la nostra una volta lì. La stagione è lunga, ma con l’unità del gruppo possiamo raggiungere traguardi importanti».

L’ambiente della Bagnolese è caldo, e i tifosi sono carichi. Cosa prometti loro?

«Non vedo l’ora di conoscere tutti i membri del club e, soprattutto, i nostri fantastici tifosi. Prometto loro massimo impegno, voglia di lottare su ogni pallina e dedizione alla maglia. Forza Bagnolese!».