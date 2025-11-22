Terza Cat. Bs – Union Colli stasera a Sabbio Chiese per l’anticipo dell’11esima giornata

Monzambano L’Union Colli Morenici di mister Daniel Ferri (nella foto) scende in campo questa sera sul sintetico di Sabbio Chiese (ore 19.15) per affrontare la Nuova Valsabbia nell’anticipo dell’11esima giornata della Terza Categoria bresciana. I collinari hanno finora raccolto tredici punti, sei in più degli avversari, reduci dal 2-2 esterno sul campo del Pozzolengo. L’Union, invece, arriva dal pesante 0-4 subito domenica scorsa a Sirmione contro il Calcinatello. «Di fatto la gara per noi si è chiusa nel primo tempo, terminato sotto 3-0 – spiega il diesse Nicola Lupoli -. Gli avversari si sono dimostrati troppo forti e abbiamo potuto contenerli al meglio solo nella ripresa, quando però il risultato era ormai compromesso. Ricordiamo però che la nostra è una squadra giovane, e in questo match con la Nuova Valsabbia cercherà di riscattare il passo falso del turno precedente».