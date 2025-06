Terzo posto e premio simpatia: le Pink Lady della Cano protagoniste al Trofeo Dragon Porteo

Mantova Grinta, spirito di squadra e tanto cuore: le Pink Lady brillano al Trofeo Dragon Porteo, disputato nelle acque di Padova. Le ragazze della Canottieri Mincio si sono classificate terze su dieci squadre partecipanti, conquistando un meritatissimo posto sul podio alle spalle delle fortissime Hugo (Padova) e Trifoglio (Mestre). Come se non bastasse, le mantovane hanno anche ricevuto il Trofeo Simpatia, riconoscimento speciale che premia non solo la prestazione sportiva, ma anche l’energia contagiosa e lo stile con cui hanno affrontato la giornata. Complimenti a tutte le atlete per l’impegno, la passione e la determinazione dimostrata in ogni pagaiata!