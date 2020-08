Powerchair Hockey – Warriors, cambia lo staff tecnico: Fraccaroli è il nuovo head coach

VIADANA I Macron Warriors Viadana hanno effettuato un cambio al timone nello staff tecnico della compagine impegnata nel prossimo campionato di Serie A1. Dopo le ultime cinque stagioni, vissute nel costante miglioramento tecnico, organizzativo ed ovviamente sportivo, la società ha optato per un cambiamento nel tentativo di creare le condizioni necessarie per giungere ad un ultimo importante balzo verso gli obiettivi prefissati per la stagione 2020-2021. Il profilo scelto, per lo scopo, è quello di Francesco Fraccaroli. Allenatore giovane, nato a Verona il 13 ottobre 1986, Fraccaroli è reduce da una lunga ed articolata esperienza sportiva vissuta nel mondo del Rugby. Non è comunque un volto nuovo in casa Warriors: nella stagione 2018-19 fu chiamato, in qualità di mental coach, allo scopo di portare una ventata nuova in un gruppo, in quel periodo, sul fondo della classifica. Nella sua prima esperienza come capo allenatore in un team di Powerchair Hockey, Fraccaroli sarà affiancato da Emanuel Farcasel che, nella fattispecie, ricoprirà il doppio ruolo di giocatore e vice-allenatore. A completare lo staff tecnico 2020-2021 sarà il meccanico Manuel Origi. La società contestualmente ringrazia i tecnici Carmine Galasso e Davide Basile e il meccanico Giovanni Ambruosi per il lavoro e l’abnegazione profusa in questi cinque anni di percorso congiunto.

«La chiamata dei Warriors – dice il nuovo head coach – è stata una graditissima sorpresa. Voglio impostare un gioco veloce, spettacolare e possibilmente efficace. Mi piace vedere ragazzi ed atleti che si divertono in campo: se si riesce ad impostare un clima positivo e propositivo i risultati arriveranno per forza. Parliamo di una squadra forte, un roster costruito per vincere: iniziamo a conoscerci, forgiamo un gruppo coeso e affrontiamo una gara per volta».