Asola, successo per il concerto tributo a Mina e Celentano ‘CelentaMina’ in piazza XX Settembre

ASOLA Grande successo sabato sera per il concerto tributo a Celentano e Mina intitolato “CelentaMina”, per la rassegna “Serate Asolane” organizzata dal Comune e dall’Associazione Esercenti Asolani per il periodo estivo. “CelentaMina” è il primo tributo in assoluto ad omaggiare Mina e Adriano Celentano. I due cantanti, Sabrina Colombo (Mina) e Mirco Renier (Celentano), forti della loro somiglianza vocale e fisica con gli originali e dell’esperienza accumulata negli anni in contesti live, teatro e televisione hanno proposto le canzoni che hanno reso famosi i due artisti alternate a sketch teatrali e duetti tra i più celebri della coppia, come “Acqua e sale”, “Brivido felino” fino ad arrivare alle hit più recenti come “Amami amami” e “Ad un passo da te”. Tutto rigorosamente dal vivo con la loro band per un totale di 9 elementi che ha reso lo show eccezionale per uno spettacolo unico con due impersonator incredibili che hanno proiettato il numeroso pubblico presente in piazza XX Settembre con posti a sedere rigorosamente distanziati, in una dimensione ai confini della realtà. I successivi appuntamenti della rassegna “Serate Asolane” sono in programma sabato 15 agosto con gli “Oxxxa”, la cover band più famosa d’Italia; il 22 agosto con “Innocenti Evasioni”, tributo a Lucio Battisti e il 29 agosto con un altro gruppo asolano gli “Original Red Wine”, tra blues e cantautori. La rassegna proseguirà poi il 5 settembre con i “Vipers”, per un tributo ai Queen; il 12 settembre con “Felice Piazza & friends” con la sua orchestra e infine il 19 settembre con i “Question Marks” con musica pop-rock.

Paolo Zordan