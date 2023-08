Tiro con l’arco – Coppa del Mondo a Parigi: Lucilla Boari fuori ai 32esimi

Parigi Prosegue il momento difficile per Lucilla Boari e tutta la squadra azzurra femminile di tiro con l’arco. Nella quarta tappa di Coppa del Mondo a Parigi, il solo Mauro Nespoli è riuscito a raggiungere la semifinale individuale. Nelle eliminatorie femminili la pattuglia italiana è arrivata fino agli ottavi con Tatiana Andreoli, l’azzurra che ha fatto più strada. L’atleta delle Fiamme Oro ha battuto al primo turno Enriquez (Gua) 6-0, poi Ruiz (Mex) 7-3 e Canales (Esp) 6-4, per poi fermarsi agli ottavi contro la campionessa olimpica An San (Kor), vincente 6-0. La rivaltese Lucilla Boari ha battuto al primo turno Parnat (Est) 6-2, ma è stata superata ai 32esimi da Kroppen (Ger) con il risultato di 6-4. Anche Chiara Rebagliati si è fermata al secondo turno contro la giapponese Noda (6-4), dopo che aveva vinto il primo match allo spareggio con Jangnas (Swe) 6-5 (10-8). Medesima sorte per Roberta Di Francesco che vince su Machado (Bra) 7-1 e poi perde contro Kang (Kor) 0-6.