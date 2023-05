Anche Castel d’Ario ha aderito alla Giornata del verde pulito di Regione Lombardia

Castel d’Ario Anche il Comune di Castel d’Ario ha aderito alla Giornata del verde pulito proposta da Regione Lombardia. La raccolta dei rifiuti abbandonati viene realizzata da parecchi anni nel paese di Tazio Nuvolari; ma se prima era frutto della collaborazione fra l’amministrazione e le associazioni locali, ultimamente si è concretizzata anche a livello istituzionale con la costituzione del gruppo SPC-Strade Pulite Castel d’Ario, il “braccio ecologico” della Pro Loco che periodicamente si attiva con iniziative di raccolta e sensibilizzazione al rispetto e alla cura dei beni comuni. Appuntamenti di volontariato ambientale promossi per ripulire strade, aree verdi e sponde di fossi e fiumi dai rifiuti abbandonati. «A settembre, sempre in collaborazione con il gruppo SPC organizzeremo la giornata di Puliamo il Mondo per gli alunni delle scuole elementari – segnala il vicesindaco Mara Spanevello -. Educare i giovani sulla tematica ambientale vuol dire anche arrivare alle famiglie in quanto spesso accade che siano i giovani stessi a trasferire ai genitori le buone prassi».