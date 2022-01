Serravalle in lutto per la prematura scomparsa di Ilaria Roveri

SERRAVALLE – Serravalle a Po Un intero paese è rimasto letteralmente sgomento e profondamente addolorato per la prematura scomparsa, a soli 46 anni, di Ilaria Roveri, originaria della frazione di Libiola – ma poi residente a Ostiglia insieme al marito Fabio Tagliati e alla figlia Maria – laureata a pieni voti in economia e commercio, Ilaria è stata, dal 2005 fino alla sua prematura scomparsa, impiegata nel Comune di Serravalle a Po dove lavorava all’ufficio segreteria e tributi.

Come ci ha ricordato il sindaco Tiberio Capucci, Ilaria Roveri si era fatta apprezzare fin dal primo giorno perchè, al di là delle sue indubbie qualità professionali teoriche, aveva mostrato immediata un’attitudine perfetta per interfacciarsi con questa delicata materia, grazie anche ad un grande pragmatismo: «Credo che una figura professionale come quella di Ilaria sia insostituibile – ci ha detto il sindaco senza nascondere una certa commozione – Ma questa scomparsa rappresenta qualcosa di insopportabile per Serravalle perchè Ilaria era una persona straordinaria dal punto di vista umano. Sempre disponibile nei confronti di tutti, con un mix di competenza, umanità e gentilezza che la rendevano benvoluta da tutti».

Ilaria Roveri, oltre al marito e alla figlia, lascia il padre Daniele, la mamma Francesca, la sorella Claudia, la zia Nadia e la nonna Maria. I funerali si terranno domani pomeriggio, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di Ostiglia.