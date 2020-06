Basket Serie A2 femminile – San Giorgio ancora in lockdown. Purrone: “Dobbiamo valutare il budget”

SAN GIORGIO E’ ancora tutto fermo in casa del Basket 2000 San Giorgio. Non c’è ancora stato l’incontro fra il presidente Antonio Purrone, il diesse Manlio Zambonini e coach Stefano Botticelli. I rispettivi impegni di lavoro hanno impedito che ci fosse nel fine settimana questo summit che, comunque, dovrebbe avvenire a breve. Il presidente Purrone ha le idee chiare sui problemi che la società deve affrontare: «Il primo, ma direi che al momento è il più importante, è quello economico. Prima di partire, operare e programmare la nuova stagione, bisogna vedere qual è il budget a nostra disposizione e quanti euro avremo in casa. Se non c’è una giusta copertura, non è facile andare avanti, per cui da parte nostra è giusto fare un passo alla volta e un’attenta valutazione». C’è tempo fino al 30 giugno per iscriversi al campionato. L’augurio degli addetti ai lavori e degli sportivi è che San Giorgio sia ancora al via in A2, per la sua seconda avventura in questo campionato. «Ricordiamoci che dodici mesi fa – conclude Antonio Purrone -, superando nella finale dei play off Milano, centravamo la storica promozione». In tutti c’è la volontà di mantenere la categoria, ma prima di approntare il roster per il 2020/21 bisogna valutare l’aspetto economico. Gli sponsor continueranno a dare il loro contributo? Resteranno MantovAgricoltura e coach Stefano Botticelli? La gestione globale di un roster di A2 non è cosa da poco: sono dunque molteplici gli aspetti da valutare. «Devo ancora incontrare Purrone – afferma il tecnico Botticelli – Al momento non mi pronuncio su nulla. Preferisco non fare dichiarazioni e attendo di parlare con il presidente».