Calcio 3a Categoria – La Sustinentese cambia: via Mazili, torna Bizzi. Il Castellucchio conferma Lanzini

Mantova Dopo la deludente stagione (almeno per le rinnovate ambizioni) della Sustinentese, la dirigenza ha deciso di cambiare guida tecnica. Non ci sarà più Ahmed Mazili a guidare i gialloblù nella stagione 2023/24, ma assisteremo al ritorno di Valerio Bizzi, che aveva allenato il team già un paio di stagioni fa. L’annata sportiva si è chiusa col ko per 2-0 in casa della Rapid Olimpia. In questa stagione la Sustinentese ha raccolto 18 punti chiudendo in quartultima posizione. Il presidente Luca Ferriani fa un bilancio: «La società e lo sponsor si attendevano un epilogo diverso – spiega il patron -, l’obiettivo era chiudere a metà classifica e così non è stato. Siamo delusi. Voltiamo dunque pagina col ritorno di Bizzi. Per quanto riguarda l’organico punteremo su gente del territorio».

Sceglie la continuità il Castellucchio di Terza Categoria. Sulla panchina del team rimane mister Cristiano Lanzini, che dunque si appresta a vivere la terza annata in Figc alla guida della compagine castellucchiese, sempre allenata da lui sin dallo sbarco in categoria. Un campionato chiuso al penultimo posto con soli 11 punti racimolati per il team, che nella prossima avventura punta a migliorare il rendimento in classifica.