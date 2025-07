Tiro con l’arco – Lucilla Boari conquista il bronzo ai Campionati Italiani di Rovereto

Rovereto Si è conclusa domenica, a Rovereto, la 63ª edizione dei Campionati Italiani Targa. Al Palakosmos si sono disputate le finali che hanno assegnato tutti i titoli assoluti delle tre divisioni in gara: arco olimpico (ricurvo), compound e arco nudo. Nel ricurvo femminile, ottimo terzo posto per la rivaltese Lucilla Boari, portacolori delle Fiamme Oro, che nella finalina ha sconfitto per 7-1 la giovanissima Matilde Manini, promessa degli Arcieri Voghera, classe 2009, alla sua prima partecipazione in una finale assoluta. A conquistare il titolo italiano è stata ancora una volta Loredana Spera (Arcieri della Signoria), già vincitrice ex aequo nel 2023 e oro nel 2017. In finale ha superato per 7-3 Ginevra Landi (Maremmana Arcieri), confermandosi tra le migliori interpreti italiane della specialità. La manifestazione ha registrato un’ottima partecipazione di pubblico e atleti, confermando Rovereto come una delle piazze più attive e organizzate del panorama arcieristico nazionale.