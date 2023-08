Calcio, Coppa Italia Promozione – Nel derby San Lazzaro-Suzzara un tempo a testa ma niente gol

Mantova Finisce in parità il primo derby della stagione, valido per la Coppa Italia di Promozione, tra San Lazzaro e Suzzara. Le due squadre si dividono le frazioni e la posta, ma il gol è il grande assente del match del Migliaretto. Buono l’avvio dei bianconeri, che dominano i primi 45’, ma poi nella ripresa calano visibilmente. Discorso inverso per i padroni di casa, che soffrono nella prima parte e poi creano svariate occasioni nella ripresa. In questo, la (relativa) differenza paiono farla i cambi.

La cronaca. Al fischio d’inizio il Suzzara non perde tempo: Visioli imbuca per Guastalla che di potenza impegna Varliero. Sulla respinta corta, Quartararo sbaglia il tap-in vincente. Al 7′ Suzzara ancora in avanti con una conclusione alta sopra la traversa di Consiglio, dopo uno scambio con Arena. Le zebre insistono e cercano (invano) di scavalcare il muro Varliero. Padroni di casa spenti e poco propositivi fino alla mezz’ora, quando arriva il primo tiro verso lo specchio della porta: Arcari ci prova con un tiro-cross diretto sul secondo palo, ma non inquadra la porta. Nella ripresa, dicevamo, il SanLa si trasforma: al 51′ Corradini cerca di sorprendere Brognara da calcio d’angolo, ma l’estremo difensore si fa trovare pronto e devia nuovamente in corner. San Lazzaro che cresce e Suzzara che si schiaccia nella propria metà campo. Al 52’ altro squillo da calcio d’angolo: Capucci salta più in alto di tutti e di testa manda sull’esterno della rete. E’ sofferenza totale per il Suzzara, che non riesce più a proporsi in avanti in modo convincente. E il SanLa, invece, si fa pericoloso, specialmente sui piazzati: ancora corner e ancora Capucci, che semina il panico in area bianconera. Ma è solo un brivido: palla che esce a lato. Gli animi si scaldano nel finale e capitan Vincenzi, già ammonito, commette un’ingenuità e si fa espellere. Il Suzzara chiude in 10 ma resiste fino al 90’. Finisce 0-0, un punto a testa e qualificazione ancora aperta: prossimo incontro domenica. Di nuovo in campo le zebre, che ospiteranno l’Union Team, all’esordio in Coppa.