Tiro con l’arco – Lucilla Boari conquista il titolo italiano indoor

RIMINI La “poliziotta” mantovana Lucilla Boari ha conquistato il titolo tricolore ai Campionato Italiani Indoor. L’atleta delle Fiamme Oro, sabato argento nella gara di categoria Senior, ha vinto il suo secondo scudetto indoor in carriera dopo quello del 2017, battendo in finale con un perentorio 6-0 Claudia Mandia delle Fiamme Azzurre. I parziali dei tre set premiano la campionessa rivaltese che mantiene alta la sua precisione (29-28, 30-29, 30-28) superando la compagna di Nazionale, con la quale ha condiviso, insieme a Guendalina Sartori, il 4° posto a squadre ai Giochi Olimpici di Rio 2016, miglior risultato di sempre dell’Italia femminile alle Olimpiadi. «Una vittoria che non mi aspettavo – il commento a caldo di Lucilla – sono molto soddisfatta perché è una gara che non ho preparato, visto che stavamo lavorando in vista di Tokyo e in particolare la trasferta in Croazia della prossima settimana che si giocherà sulla distanza olimpica. Solamente sabato sono entrata nell’ottica dell’indoor e questo oro mi rende ancora più felice».