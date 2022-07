Tiro con l’arco – Lucilla Boari va per un tris… d’oro

Oran (Algeria) Giornata ricca di soddisfazioni ieri a Oran in Algeria per l’arco azzurro.

Ai Giochi del Mediterraneo, nell’olimpico individuale, Musolesi e Lucilla Boari conquistano la finale per l’oro. Nespoli giocherà invece per il bronzo. Finale anche per il mixed team firmato Nespoli-Boari: sfideranno la Turchia di Gazoz e Anagoz. Un giovedì da urlo quindi per la mantovana medagliata alle Olimpiadi di Tokyo, che oggi andrà per l’oro nelle tre specialità.

Le eliminatorie individuali incoronano gli azzurri. Accedono alle finali Federico Musolesi e Lucilla Boari, che affronteranno rispettivamente il turco Mete Gazoz e la spagnola Leyre Fernandez Infante nelle finali per l’oro mentre Mauro Nespoli se la vedrà con il francese Nicolas Bernard per il bronzo.

Subito dopo anche il mixed team azzurro (Boari-Nespoli) conquista un posto in finale per l’oro in cui affronterà la Turchia dopo aver vinto con un doppio 6-0 contro Grecia e Tunisia, senza quindi perdere nemmeno un set.

Nel femminile percorso netto per Boari che vince le sfide con l’egiziana Israa Yassen 6-0, con l’atleta di Cipro Mikaella Kourouna 6-2, con la greca Avangelina Psarra 6-4 e infine con la francese Anaelle Florent 6-0. Per l’azzurra l’ultimo ostacolo sarà la spagnola Leyre Fernandez Infante nella finale per l’oro. Si fermano invece agli ottavi di finale Tatiana Andreoli, eliminata da Infante 6-2 dopo il successo 6-2 con l’egiziana Nada Azzam, e Chiara Rebagliati battuta 6-0 dalla turca Gulnaz Coskun dopo aver vinto 6-2 con la padrona di casa Yasmine Bellal.