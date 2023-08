Volley A1 f – Vbc Casalmaggiore al lavoro a Forte dei Marmi

FORTE DEI MARMI Le ragazze guidate dall’head coach Marco Musso sono arrivate presso la struttura della Casa al Mare di Casalmaggiore a Forte dei Marmi (Lu) per iniziare la preparazione atletica pre campionato. Il coach ha trovato qui tutto il suo staff a partire dal suo vice, Lorenzo Pintus, e dal terzo Michele Moroni, lo scout Alessandro Bianciardi, il team manager Giovanni Roffia, il fisioterapista dottor Diego Marutti e il preparatore atletico Maurizio Gardenghi che ha guidato la seduta di pesi pomeridiana che ha dato il via al ritiro rosa.

Dopo l’arrivo nella tarda mattinata delle dieci ragazze a disposizione per ora (Cagnin arriverà lunedì, Manfredini mercoledì mentre Lohuis e Hancock sono impegnate con le rispettive Nazionali) il presidente della Vbc Massimo Boselli Botturi ha voluto dare personalmente il benvenuto a tutta la squadra sotto il gazebo nel giardino di quella che da anni è ormai “Casa Apis”. Un saluto veloce, qualche chiacchiera per rompere il ghiaccio e poi via alla palestra pesi. Presenti quindi Elena Perinelli, Giorgia Avenia, Valentina Colombo, Laura Melandri, Chiara De Bortoli, Breana Edwards, Giorgia Faraone, Josephine Obossa, Malwina Smarzek e Roslandy Acosta.

“Siamo qui oggi a Casa Apis – dice Giorgia Faraone – e abbiamo iniziato oggi la preparazione. Siamo molto contente di poter iniziare qui la preparazione perchè questa location ci da sia la possibilità di lavorare duramente in palestra, in piscina ed in spiaggia, sia di goderci questa bell’atmosfera insieme alle ragazze del Camp. La prima impressione è ottima, ci godiamo questi giorni pronte a ripartire in palestra a Casalmaggiore quando torneremo“.

“Per me è la seconda volta qui a Forte – dice Chiara De Bortoli – sta per iniziare quella che secondo me sarà un’altra bella stagione e siamo davvero contente perchè, fin da subito lavorare bene sul conoscerci, sulle intese, perchè siamo già in tante. Questa settimana siamo in dieci, settimana prossima saremo già in dodici…un’ottima partenza. Vediamo cosa ci aspetterà ma siamo tutte molto entusiaste“.