Calcio dilettanti – Viadana, mister Mussetola rischia. Sermide avanti con Bruschi

Mantova Lo dicono i numeri: i risultati del Viadana sono poco soddisfacenti, e l’ultima sconfitta casalinga contro il Basilicastello (i parmensi peraltro sono stati in 10 per un’ora) potrebbe costare cara al tecnico canarino Fabio Mussetola: la società sta riflettendo sulla posizione del tecnico. L’esonero non è ancora stato ufficializzato, ma potrebbe arrivare nelle prossime ore. C’è anche la possibilità di dare un’ultima chance all’allenatore in vista della prossima partita, in programma domenica prossima sul campo del Palanzano.

Non rischia il posto invece l’allenatore del Sermide Cesare Bruschi: la situazione infortuni della squadra biancazzurra renderebbe difficile per chiunque fare punti in questo momento. Anche nel prossimo turno, con la squalifica di Travaini, bisognerà, ad esempio, improvvisare la difesa. Dopo sette sconfitte consecutive si tiene duro per cercare nuova linfa magari sul mercato, visto che manca ancora una decina di giorni (e una partita) alla riapertura dei trasferimenti, che come è noto ci sarà il 1° dicembre per terminare poco prima delle ferie natalizie (23 dello stesso mese).