Volley A1 femminile – La Vbc E’più s’inchina al Bisonte Firenze

FIRENZE Poca fortuna ma anche tanti demeriti. La Vbc E’più trova disco rosso col Bisonte nell’anticipo della penultima giornata di andata. Stufi e compagne escono con le ossa rotte da una trasferta che ha permesso alla formazione di Mencarelli di scavalcarle in classifica: 3-0 il punteggio finale (25-12, 32-30, 25-21). La classifica non tiene conto dei tanti recuperi da effettuare causa Covid, ma comincia a preoccupare i tifosi dell’E’più. All’appello mancano la gara con Cuneo e il recupero con Busto, ma è il rendimento troppo altalenante a non fornire garanzie.

La figuraccia del primo set costringe coach Parisi, che recupera Vassileva, a sostituire la impalpabile regista Marinho con Bonciani. Dopo lo svantaggio iniziale del secondo set, le rosa impattano a 6, portano avanti un parziale punto a punto, ma non sfruttano numerose palle set per riequilibrare la sfida malgrado un ottima Vassileva e una Montibeller meno fallosa. In uno dei set points Partenio ricade male da una schiacciata e deve abbandonare il campo. Si teme un infortunio serio. Entra Bajema e l’ultimo acuto porta le rosa al 15-16, ma i tre punti prendono la strada del Bisonte con le ottime Nakwalor, Van Gestel e Guerra in doppia cifra. Casalmaggiore si lecca le ferite. Sabato arriva Cuneo: urge reazione. (smart)