Volley – Largo alle giovani: nuova partnership Viadana-Casalmaggiore

VIADANA Collaborano da anni ma Viadana Volley e Vbc Casalmaggiore hanno deciso di rafforzare il loro rapporto in un nuovo progetto. L’accordo è stato raggiunto e ufficializzato ieri nel rinnovato PalaFarina, location non casuale perché nel palasport viadanese la Vbc ha mosso i primi passi in A1. Già nel 2013 una prima collaborazione aveva portato alla gestione comune del settore giovanile. Ora il Palasport è pronto dopo il crollo del 2015. Presenti il sindaco di Viadana Nicola Cavatorta, il vicesindaco Nicola Cavallari e i presidenti Claudio Gelmini e Massimo Boselli e tante giovani atlete con allenatori e dirigenti. In settembre si parte con le formazioni Vbc Viadana Volley U16 e U18 e la nuova formazione di Serie C con atlete U20. A fare da vivaio c’è il gruppo delle ragazzine dal minivolley all’U14. Il progetto triennale punta alla serie B con atlete U20 provenienti da un comprensorio delle province limitrofe. In settembre ci sarà un torneo con team di A.