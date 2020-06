Lavori sul ponte di Gazzuolo, traffico intenso ed auto in coda anche per 25 minuti

GAZZUOLO – I lavori sono necessari e nessuno ne sta mettendo in dubbio l’utilità ma tante sono anche le lamentele per i disagi alla viabilità creati dagli interventi di consolidamento in corso, ormai da alcuni mesi, sul ponte di Gazzuolo. Ogni giorno di registrano, infatti, lunghe code e traffico intenso fino alla rotonda di Campitello, nel Comune di Marcaria.

Un intervento da tempo preventivato dalla Provincia di Mantova, responsabile territorialmente del manufatto, e come da programma nei mesi scorsi sono partiti i lavori. Cantiere che ha visto istituire il senso unico alternato sul tratto al fine di permettere, da un lato, la prosecuzione dei lavori e, dall’altro, garantire il passaggio delle vetture senza chiudere completamente la strada al traffico. Soluzione che, però sta creando non pochi disagi alla viabilità con lunghe code, soprattutto negli orari di punta, a discapito di residenti e lavoratori. Una situazione confermata anche dal Comune di Gazzuolo che ha ricevuto diverse segnalazioni dai cittadini che lamentano anche code di venti o venticinque minuti, soprattutto per chi, arrivando da Mantova, deve raggiungere i paesi dell’Oglio Po. Colonne d’auto che raggiungono, così come raccontato dagli automobilisti, anche la nuova grande rotonda di Campitello, andando così a creare molti disagi in tutto il territorio.

Una situazione che ha portato molti automobilisti a ricorrere a strade alternative, passando per i centri abitati dei paesi che circondano Gazzuolo ma che implicano una modifica al percorso di anche dieci o venti chilometri, nonchè maggior tempo per raggiungere la propria destinazione.

Un problema, comunque destinato a protrarsi ancora per per qualche tempo – la richiesta per l’esecuzione dei lavori era stata fatta fino al mese di agosto – in quanto necessaria per completare il consolidamento dell’infrastruttura.

Intanto il cantiere procede dopo che gli interventi sono stati realizzati su una delle due carreggiate.