Volley Serie A3 – Campionato al via il 19 ottobre: il Gabbiano riparte dallo Stadium Mirandola

Bologna È stata la “Presentazione Stagione e Calendari 2025/26” a chiudere il Volley Mercato 2025, nella tre giorni bolognese. E nell’occasione è stato appunto svelato il calendario che riguarda Mantova da vicino, quello della serie A3, con il Gabbiano Farmamed sempre inserito nel girone Bianco. La stagione regolare scatterà domenica 19 ottobre per chiudersi il 15 marzo 2026, poi fari sulla seconda fase. Il nuovo Top Team guidato da Andrea Radici farà il suo esordio in casa, al PalaSguaitzer, contro la matricola Stadium Mirandola: obbligatorio quindi partire subito con il piede giusto, anche perché poi arrivano sfide di alto livello. Occhio alla prima trasferta: c’è il Savigliano allenato dall’ex coach Simone Serafini. Ma tutto il girone comunque non darà respiro ai biancazzurri. Ci sarà da lottare subito per restare ai vertici della classifica. Lo spiega bene il direttore sportivo Nicola Artoni. Che campionato sarà per il Gabbiano? «Sapevamo che non sarebbe stato di certo un calendario facile – afferma il dirigente virgiliano – Il girone è formato da poche squadre ma tutte di buon livello: qualsiasi sorteggio sarebbe stato complicato. Iniziano il nostro cammino in questa nuova avventura in A3 con Mirandola neopromosso che merita massimo rispetto. Poi primo impegno in trasferta contro il Savigliano del nostro ex allenatore Serafini, che sarà di certo un banco di prova interessante. Per non parlare del terzo confronto con il Belluno Volley, in cui milita il mantovano Loglisci, favorito numero uno per vincere il girone Bianco. Le prime tre giornate ci faranno subito capire qual è il nostro valore».