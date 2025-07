Tuffi – Domani e domenica alla Mincio si terrà il Trofeo delle Alpi 2025

Mantova Domani e domenica la Canottieri Mincio ospiterà uno degli appuntamenti più attesi del calendario estivo dei tuffi: il Trofeo delle Alpi, valido anche come Campionato Regionale Lombardo. L’evento, che richiama atleti da tutta la regione e non solo, rappresenta un importante banco di prova per molti giovani talenti in vista degli impegni nazionali di fine stagione. La società virgiliana si presenta con una squadra composta da 11 atleti, pronta a difendere i colori di casa nelle diverse categorie. Su tutti spicca la presenza di Beatrice Micale, categoria Juniores, impegnata in un test fondamentale in vista della finale italiana di categoria che si disputerà la settimana successiva a Roma. Per la categoria C1 sarà in gara Mattia Cortesi, mentre tra i C2 scenderanno in vasca Ludovica Berzoni, Adele Fornasini (sul trampolino da 1 metro), Caterina Mantovani (impegnata su 1 metro, 3 metri e piattaforma) e Lorenzo Mariotto. Ampia anche la rappresentanza nel settore Propaganda, con i giovanissimi Leonardo Berzoni, Giulio Loreto e Mattia Salgarolo per la categoria C3, mentre Agata Cortesi e Agata Loreto difenderanno i colori della Mincio nella C4. Sono diversi gli atleti di casa che si presentano con ambizioni da podio, a conferma dell’ottimo lavoro svolto durante la stagione dallo staff tecnico composto da Francesco Priori e Sara Buzzoni. L’evento è inserito nel programma sportivo “Italia dei Giochi Milano Cortina 2026” e vanta il patrocinio del Coni Comitato Regionale Lombardia e del Comune e della Provincia di Mantova.