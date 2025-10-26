Volley Serie A3 – Colpaccio Gabbiano in casa del Savigliano (0-3)

CAVALLERMAGGIORE (Cr) La prima trasferta del campionato, contro il Savigliano dell’ex allenatore Serafini, porta una seconda vittoria al Gabbiano Farmamed. Primato in classifica a punteggio pieno, 6 punti, per un ottimo avvio di stagione. Su un campo tradizionalmente ostico, Gola e compagni sfoderano una prestazione continua e si impongono per 3-0 (21-25, 24-26, 20-25) in poco più di un’ora e mezza di gioco.

SAVIGLIANO-GABBIANO 0-3 (21-25, 24-26, 20-25)

MONGE SAVIGLIANO Ballan 8, Quaranta 2, Schiro 1, Guiotto ne, Sacripanti 12, Carlevaris, Rainero 2, Galaverna 7, Rabbia, Rossato 11, Prosperi (L), Girotto 1, Dutto (L) ne, Pistolesi. All.: Serafini-Berra.

GABBIANO FARMAMED Baciocco 12, Cremonesi ne, El Moudden (L), Baldazzi 24, Simoni 5, Andriola 7, Pinali 7, Sommavilla (L), Guerriero 2, Zanini, Gola, Selleri ne, Toajari ne, Maiocchi ne. All.: Radici-Lorenzi.

ARBITRI Cavicchi di La Spezia e Deborah Proietti di Perugia.

NOTE Durata set: 26’, 30’, 31’. Battute err.: S 10, G 13. Ace: S 2, G 7. Muri: S 4, G 7.