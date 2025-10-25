Tennis tavolo Serie A1 maschile – Alfa Food, impresa da urlo: 3-1 all’Apuania

AVENZA (Ms) Non poteva iniziare meglio la stagione per l’Alfa Food Bagnolese, con due pesanti vittorie nelle prime due giornate. Dopo il debutto di un mese fa con il 3-2 in casa del Marcozzi Cagliari, ieri i ragazzi di Cristina Semenza hanno fatto l’impresa sul campo della blasonata Apuania Carrara: un 3-1 da favola che conferma i mantovani in vetta alla classifica e tra le più accreditate per i play off. Sfida spettacolare e tanti ex in campo. Mihai Bobocica, ex Carrara, ha battuto per 3-1 nel primo singolare Jon Sebastian Persson. Bis da urlo per lo svedese Hampus Soderlund al debutto, anche lui ex Carrara, che con lo stesso punteggio (3-1) ha piegato Ibrahima Diaw. Nel terzo incontro pronta replica di Francisco Sanchi, ex Bagnolese, capace di imporsi di misura 3-2 su Giovannetti in una gara equilibrata e ricca di scambi spettacolari. Nel quarto match altra battaglia nel derby tutto svedese tra Persson e Soderlund, con vittoria da batticuore di quest’ultimo per 3-2, che ha regalato il definitivo 3-1 all’Alfa Food. Gli ex Carrara ci tenevano a mettersi in mostra davanti al “vecchio” pubblico e non hanno deluso. Applausi quindi all’Alfa Food, capace di mettere alle corde la corazzata toscana. Si pensa già a calare il tris lunedì 3 novembre sul campo della neopromossa Santa Tecla a Nulvi, provincia di Sassari.