Volley Serie A3 – Gabbiano, prove di campionato in casa dell’Acqui Terme

MANTOVA Prosegue a pieno ritmo il precampionato del Gabbiano Farmamed Mantova, che si accinge a scendere in campo per il suo terzo allenamento congiunto. Oggi pomeriggio Gola e compagni saranno protagonisti sul parquet della Negrini CTE Acqui Terme, diretta avversaria dei biancazzurri nel prossimo torneo di Serie A3 Credem Banca. Il match avrà inizio alle ore 17.30 al palazzetto dello sport di Valenza (Al).

Primo impegno contro una squadra pari categoria dunque per i ragazzi di coach Radici, che nei primi due impegni stagionali sono scesi in campo contro Modena Volley e Trentino Volley, per due test match d’eccezione, che hanno già dato buone indicazioni allo staff tecnico: «Siamo sin qui molto soddisfatti – spiega il ds Nicola Artoni – I ragazzi proseguono nel loro percorso di crescita, sia tecnica che fisica, e migliorano giorno dopo giorno la chimica in palestra. L’ultimo test contro Trento ha dimostrato che il percorso intrapreso è quello giusto». Spazio ora al confronto con una delle favorite del prossimo campionato: «Acqui è compagine decisamente temibile – prosegue Artoni – con due nostre vecchie conoscenze come coach Michele Totire e Iacopo Botto. Sarà una partita interessante, un ulteriore tassello nel nostro percorso». Tutti a disposizione tra le fila del Gabbiano Farmamed, eccezion fatta per Matteo Maiocchi, pronto in ogni caso per rientrare a breve in gruppo anche in prima linea. Completamente recuperato invece il giovane centrale Ludovico Toajari.