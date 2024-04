Volley Serie A3 – Gabbiano, pullman di tifosi per gara-2 a Macerata: ultime ore per prenotarsi

MANTOVA Attesa febbrile per gara-2 dello spareggio promozione tra Gabbiano e Macerata. L’appuntamento è per domenica alle ore 18 al Banca Macerata Forum. I tifosi del Gabbiano si stanno mobilitando, con l’aiuto della società che per l’occasione ha organizzato un pullman. Tutti i tifosi che vorranno supportare la squadra nelle Marche possono mandare una mail marti.gabbiano@gmail.com oppure inviare un messaggio al whatsapp 339 1832145. Il costo del biglietto della partita più il trasporto col bus è di 40 euro. Oggi è l’ultimo giorno per le prenotazioni, restano pochi posti a disposizione. Orario e luogo di partenza saranno definiti nelle prossime ore. Il pullman verrà confermato al raggiungimento di 40 partecipanti.

Il Gabbiano sbarca a Macerata forte del successo in gara-1: il 3-1 conquistato al PalaSguaitzer dopo un match vibrante e ricco di capovolgimenti ha entusiasmato l’ambiente in vista di gara-2. Ora però c’è il passo più difficile, perchè si gioca in casa degli avversari. In caso di successo, il Gabbiano conquisterà la promozione in A2.