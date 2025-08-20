Volley Serie A3 – Gabbiano, vacanze finite. Il ds Artoni: “Iniziamo un nuovo ciclo”

MANTOVA Dopo un’estate di lavoro per allestire un roster nuovo in dieci elementi su quattordici, finalmente ci siamo: il Gabbiano Farmamed Mantova si radunerà questa sera alle ore 18.30, per iniziare le operazioni che porteranno al via del torneo di serie A3 Credem Banca 2025-2026, fissato per domenica 19 ottobre. La location per la “prima” stagionale sarà la solita degli ultimi anni, vale a dire l’Oasi Boschetto di Curtatone, dove capitan Edoardo Gola e compagni svolgeranno poi alcune sedute nel corso dei prossimi giorni, dividendosi tra acqua e sabbia.

«Siamo pronti – spiega il direttore sportivo Nicola Artoni – Non vediamo l’ora di iniziare un’annata che per noi rappresenta l’avvio di un nuovo ciclo, con un nuovo tecnico (Andrea Radici, ndr) e una rosa quasi totalmente rivoluzionata. Ci raduneremo per la consegna dei primi materiali e la presentazione alla stampa. Da domani invece i ragazzi inizieranno a lavorare agli ordini dei nostri preparatori Elena Giannotta e Lorenzo Foderà. Ringrazio l’Oasi Boschetto per la consueta ospitalità: allenarsi in una struttura del genere per noi è un piacere e un onore. Siamo certi che partire da qui ci darà la giusta spinta per affrontare al meglio la nuova stagione».