Volley Serie A3 – Il Gabbiano punta al quarto centro di fila: al PalaSguaitzer arriva il Cus Cagliari

Mantova Ancora un match in casa per il Gabbiano Farmamed, nella sesta di campionato di A3 Credem Banca Girone Bianco. Dopo la bella vittoria in quattro set con Acqui Terme, la terza di fila e che è valsa il secondo posto in classifica, Gola e compagni continuano nell’inseguimento alla capolista San Donà, sfidando il Cus Cagliari al PalaSguaitzer. Il Gabbiano potrebbe approfittare del big match in Piemonte fra Acqui e la prima della classe, con quest’ultima che precede la formazione di Serafini di tre punti, prima dello scontro diretto a San Donà domenica 1 dicembre. Non bisogna però sottovalutare il prossimo avversario che sarà davvero tosto in un campionato molto equilibrato. Il Gabbiano ha ripreso gli allenamenti mercoledì e il tecnico Serafini ha potuto disporre dell’intera rosa. Dopo un piccolo problema si è allenato regolarmente anche il regista Depalma che dovrebbe essere nel sestetto di partenza con opposto Baldazzi, Tauletta e Ferrari al centro, Pinali e Parolari di mano e Marini libero. Fischio d’inizio alle ore 17.30 e ci si augura di avere un palazzetto caldo a fare il tifo, come capita da un po’ di tempo a questa parte. Una vittoria confermerebbe il secondo posto in classifica e sarebbe il miglior biglietto da visita per la sfida della settimana successiva alla capolista San Donà. Illustra la sfida con i sardi il ds del Top Team Nicola Artoni: «La squadra è carica per continuare la striscia di partite vincenti. Cagliari è avversario tosto e non da sottovalutare. Noi siamo pronti con il massimo rispetto per chi andiamo ad affrontare, ma anche consapevoli dei nostri mezzi dopo la bella vittoria di Acqui Terme. Giochiamo ancora in casa e il pubblico deve essere il nostro settimo uomo in campo. Massima fiducia e nervi saldi».

Gabbiano Farmamed

1 Miselli, 3 Parolari, 5 Baldazzi, 6 Tauletta, 7 Scaltriti, 8 Marini (L), 9 Pinali, 10 Ferrari, 11 Depalma, 15 Zanini, 16 Gola, 17 Massafeli, 18 Montarulo (L), 24 Catellani. All.: Serafini.

Cus Cagliari 2 Piludu (L), 3 Bristot, 4 Galdenzi, 5 Ciardo, 6 Menicali, 7 Deiana, 8 Marinelli, 9 Busch, 10 Rascato, 11 Sanna, 12 Sciarretti, 13 Chialà, 14 Zivojinovic, 15 El Moudden (L), 16 Deiana, 17 Gozzo, 18 Bresa, 23 Biasotto. All.: Simeon.