Volley Serie A3 – La carica di coach Radici: “Gabbiano, devi crederci”

MANTOVA È andata male sabato sera al PalaSguaitzer al Gabbiano Farmamed. Gara uno dei quarti di finale dei play off è stata vinta dal Belluno, vera bestia nera dei mantovani, e una delle più quotate del campionato di A3. Alla fine i veneti hanno prevalso per 3-1, mettendo a segno un altro successo come nelle sfide della stagione regolare. Domenica prossima (ore 18) gara di ritorno alla Spes Arena per sperare di ribaltare il tutto e andare in semifinale. E sarà l’ennesima battaglia. «Abbiamo iniziato la sfida coni veneti perdendo 31-33 il primo set – ricorda coach Andrea Radici -. Anche nel secondo i ragazzi hanno lottato, ma hanno dovuto cedere pure in questa occasione. Sotto 2-0 non è stato facile cercare di riaprire la gara nella terza frazione, ma la squadra è riuscita a ridurre le distanze, dimostrando di poter essere all’altezza di una squadra di vertice. Nell’ultimo set Belluno ha cambiato modo di giocare, e questo ci ha sorpreso: tanto è bastato perché i nostri avversari chiudessero sul 3-1 la sfida». Domenica prossima è in programma la gara di ritorno. Non sarà facile cercare di avere la meglio, ma per il tecnico umbro a Belluno la squadra deve tentare il tutto per tutto: «Non mi nascondo che non è per nulla facile – conclude -, ma bisogna provarci. Belluno gioca sul suo campo, con il grande supporto del pubblico amico ed è avanti di una partita, ma da parte nostra dobbiamo crederci. L’impegno della squadra c’è sempre stato: i dettagli, alla fine, potrebbero fare la differenza. Dovremo scendere in campo per giocare la nostra gara, come sappiamo, con attenzione, testa e la migliore mentalità».