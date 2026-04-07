Ciclismo – I Giovanissimi regalano grande spettacolo a Ceresara

CERESARA Buon debutto ieri a Ceresara, in occasione del Trofeo Unione Ciclistica Ceresarese, della nuova stagione agonistica per la categoria Giovanissimi. Poco meno di cento sono stati i protagonisti della manifestazione a firma dell’Uc Ceresarese che si è avvalsa, nell’occasione, del supporto del Comune e del Comitato provinciale Fci. L’entusiasmo e le emozioni sono stati gli ingredienti principali di un Lunedì di Pasqua divertente, con giovani dai 7 ai 12 anni che hanno messo in mostra la propria volontà di dare spettacolo su un circuito di 1.100mt. Per i colori mantovani sono saliti sul podio: Rafsun Mohammad del Ciclo Club 77, secondo, e Lia Spazzini terza nella G1. Per quel che riguarda la G2 piazza d’onore di Celeste Ghizzi del Mincio Chiese. Adele Avanzi ha conquistato il 3° posto nella G3, mentre nella G4 secondi sono giunti Samanta Di Stefano dell’Allgor Tatobike e Francesco Gardoni del Ciclo Club 77, terzi Tazio Messetti e Caterina Bressan del Mincio Chiese. Nella G5 seconda è giunta Angelica Ghizzi del Mincio Chiese, mentre tra i maschi 3° Marlon Quiroga Ramas dell’Allgor Tatobike. Altri baby mantovani si sono distinti nella top ten e per la precisione: Leonardo Rinaldi e Nicolò Prezzi del Mincio Chiese sono giunti rispettivamente 4° e 5° nella G2 con Tanvir Singh del Ciclo Club 77 che ha chiuso al 6° posto. David Messetti e Riccardo Rinaldi del Mincio Chiese hanno conquistato nella G3 rispettivamente il 4° ed il 5° posto. Quinta piazza per Edoardo Luppi del Mincio Chiese nella G4 , sesto Paolo Caffarella del Ciclo Club 77 nella G5 e per quel che concerne la G6 quarto Elia Marassi dell’Allgor Tatobike, 5° Nathan Paolo Biolchi del Mincio Chiese e 7° Jhonan Astone dell’Allgor Tatobike. Ad applaudire i protagonisti delle varie gare vi erano anche Dante Allodi consigliere comunale con delega allo sport, Adriano Roverselli consigliere regionale dell’Fci, Fausto Armanini presidente provinciale Fci, Giovanni Comparin vice presidente e Giorgio Papa consigliere responsabile del settore giovanissimi strada.