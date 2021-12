Calcio Serie C – Mantova, un caso sospetto di Covid: annullato l’allenamento

MANTOVA Un sospetto caso di Covid, rilevato a seguito di tampone rapido, è stato riscontrato nel gruppo dei calciatori del Mantova. Per questo l’allenamento di oggi (giovedì 30 dicembre) è stato precauzionalmente annullato, mentre calciatori e staff tecnico sono stati messi in quarantena fiduciaria e sottoposti a un ciclo di tamponi molecolari. Rimane in forse la ripresa del campionato, fissata per il 9 gennaio, per i numerosi casi di positività riscontrati nella Giana Erminio, avversaria dei biancorossi.